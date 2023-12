NAZIONE, Tornano a disposizione Ikoné e Kouame

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Nonostante la preoccupazione di Italiano per i dubbi legati a Nico Gonzalez, il tecnico può comunque sorridere in parte per due buone notizie che l'allenamento di ieri ha portato in dote. Secondo quanto scritto sulle colonne de La Nazione, infatti, Ikoné ha completamente smaltito l'attacco febbrile che lo aveva tenuto fuori dalla sfida contro il Parma ed è perfettamente recuperato e pronto a partire dal 1' in caso Nico non dovesse farcela. Anche Kouame si è allenato con i compagni ed il problemino al ginocchio di cui aveva parlato il tecnico nel post Parma dovrebbe essere risolto.