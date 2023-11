NAZIONE, Jack e Luka: doppi ex dal destino opposto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Non è stato un grande inizio di stagione quello avuto finora da Luka Jovic con la maglia rossonera, dove è arrivato l’ultimo giorno di mercato in seguito al mancato accordo con Taremi. Tuttavia, le pesanti assenze di Giroud e Leao offriranno al serbo la possibilità di riscattarsi proprio contro il suo passato viola. Affrontare la Fiorentina potrebbe essere la molla giusta per Jovic, che vorrebbe mettere a tacere coloro che invocano la titolarità di Okafor o, addirittura, del giovane 2008 Camarda.

Discorso completamente diverso per l’altro grande ex della gara, quel Giacomo Bonaventura che a Firenze sta vivendo una seconda giovinezza. Jack al Milan è rimasto dal 2014 al 2020, con 184 presenze e un bottino di 35 reti. Per il centrocampista però, fresco di ritorno anche in Nazionale, il presente - e probabilmente anche il futuro - si chiama Fiorentina: Jack vuole ricambiare la fiducia di Italiano, tecnico capace di esaltare le sue doti e il contratto, in scadenza a giugno 2024, potrebbe essere ulteriormente prolungato per un’altra stagione, accompagnato dall’opzione di rinnovo automatico per l’anno successivo.