NAZIONE, Gara "pazza" che riaccende il sogno Champions

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Un gol di rapina, alla Pippo Inzaghi regala alla Fiorentina i tre punti e la fa piombare di forza in zona Champions, con il terzo posto lontano appena tre punti. Apre così l'edizione odierna de La Nazione, che sottolinea come nonostante il Monza non fosse nel suo periodo migliore, la Viola ha portato a casa una partita non facile, fosse soltanto per le pesanti assenze di Nico Gonzalez, Bonaventura e Martinez Quarta e un Arthur non al top della condizione.

I primi dieci minuti sono caratterizzati da due errori "pazzi": il primo porta la firma di Di Gregorio, che si fa intercettre un pssaggio da Beltran che deposita comodamente la palla in rete; il secondo, dopo due minuti, è invece di Ikone, che dopo essersi trovato a tu per tu contro il portiere brianzolo e averlo superato, anziché calciare con il destro in uno specchio completamente vuoto, se l'accomoda sul sinistro e il suo tiro trova il salvataggio in extremis di D'Ambrosio. Alla fine, però, è il solo lampo di Beltran-Inzaghi che basta a chiudere la gara e a riaccendere il sogno Champions.