LA NAZIONE, Dodo: "Il terzino-locomotiva che stantuffa"

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il collega Stefano Cecchi, sulle pagine sportive de La Nazione, commenta l’imminente rientro a pieni ranghi di Dodo nelle rotazioni della Fiorentina: “Quanto è mancata a lui la Fiorentina e quanto alla Fiorentina è mancato in questi sette mesi Domilson Cordeiro dos Santos, terzino di corsa e di felicità che tutti per comodità chiamiamo Dodo. Lui, in questo spazio infinito di assenza, ha fatto ciò che fa chi ha forte dentro il senso del gruppo. E dunque ha applaudito e incoraggiato chi lo ha sostituito.

[...] Tatticamente è un terzino-locomotiva destinato con il suo stantuffare a travolgere difese, oggetti e tutto quanto si trovi sul suo percorso lungo la fascia di destra. Ma filosoficamente per il gruppo è ancora di più. Dodo, un portatore sano di contentezza. Un esterno predisposto alla gioia come lo sono spesso i sudamericani, che sembrano conservare il gusto bambino del prendere a calci una palla anche quando sono uomini maturi e campioni affermati. Sì, Dodo, come il personaggio tv dell’Albero Azzurro che ha il suo stesso nome, è un giocatore che non sembra mai scalfito dall’affanno adulto ma contagiato da un’eterna leggerezza bambina che porta sempre con sé, facendola diventare il suo punto di forza. E in una Fiorentina alla quale nelle giornate nebbiose e tormentate di inizio 2024 è sembrata mancare proprio la leggerezza e la predisposizione alla gioia, lui potrebbe essere il correttivo giusto”.