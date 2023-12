GAZZETTA, Nico, ko serio: ora Baste o De La Vega

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport si parla di calciomercato e dei possibili obiettivi della Fiorentina in attacco alla luce dell'infortunio di Nico Gonzalez che potrebbe tenere fuori dai campi l'argentino per svariati mesi: servono segnali precisi da parte del reparto offensivo della Fiorentina e l’infortunio di Gonzalez ha riacutizzato l’argomento calcio mercato. I nomi in ottica Fiorentina spaziano fra più campionati: da Pedro de la Vega a Laurienté passando infine per Beste.

Dalla Germania rimbalza il nome di Jan-Niklas Beste, 24enne dell’Heidenheim che sta disputando un’ottima stagione (ha già realizzato cinque gol e otto assist in tredici presenze) e il costo potrebbe aggirarsi sui 7 milioni di euro. Cifre completamente diverse per Armand Laurienté del Sassuolo mentre è da monitorare in Sudamerica Pedro de la Vega, 22 anni, del Lanus che i viola seguono con attenzione anche grazie alla grande conoscenza del calcio argentino del direttore tecnico Burdisso.