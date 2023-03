GAZZETTA, Nico e la difesa: la Viola adesso è rinata

Sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport si analizzano i motivi della svolta della Fiorentina, reduce da quattro successi di fila e sempre più determinata a portare in fondo tutte le competizioni in cui è coinvolta. Come spiega il quotidiano, i motivi della rinascita sono molteplici: gran parte del merito va al tecnico, che non ha mai smesso di lavorare sulla tattica e sui giocatori e non ha lasciato indietro nessuno. Un'altra ragione è l'infermeria che si è finalmente svuotata con i ritorni in campo di Gonzalez, Sottil e Castrovilli ma la crescita della difesa ha contribuito a questo salto: Igor è sempre più autoritario, Martinez Quarta non si concede più distrazioni, tanto che Milenkovic, in estate un uomo mercato, spesso deve sedersi in panchina. Anche Dodo è salito nella fase di copertura come in quella di spinta.