GAZZETTA, Le punte né segnano né ci provano

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Qualche giorno fa, al Viola Park, i tifosi avevano chiesto “palle, cuore e cervello per quello che per noi è come un derby” e da questo punto di vista alla Fiorentina ieri non è certo mancato l’impegno, scrive quest’oggi La Gazzetta dello Sport. Per la terza volta consecutiva, nonostante i 25 tiri, ai Viola è mancato il gol e ad oggi questo sembra essere un problema ricorrente dato che nelle 4 sconfitte in campionato non ha mai segnato.

Italiano le ha provate tutte: dall’insolita coppia iniziale Barak-Kouame, fino a schierare Bonaventura, Ikone, Sottil e addirittura Yerry Mina, ma l’esito è stato il medesimo. I centravanti non segnano e, forse, nemmeno ci provano: Beltran e Nzola si sono spartiti un tempo per uno ma hanno concluso nella porta bianconera soltanto una volta, con una girata di testa nella ripresa da parte dell’angolano.

Adesso testa alla trasferta serba contro il Cucaricki: una partita da non sbagliare dato che la Fiorentina è a 5 punti assieme a Genk e Ferencvaros.