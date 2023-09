GAZZETTA, Fiorentina pronta per il viaggio europeo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si concentra sulla gara di ritorno di Conference League tra Fiorentina e Rapid Vienna di ieri sera. Il Rapid ha giocato bene, ha avuto l'occasione anche per passare subito in vantaggio, poi è uscita la qualità e anche la rabbia Viola. Quando il gioco si fa duro però, Nico non tradisce, e dopo aver messo lo zampino nella vittoria ai playoff dell'anno scorso col Twente, si ripete quest'anno mettendo a segno una doppietta.

La Fiorentina inizialmente ha sofferto il pressing, non riusciva a creare gioco e correva dei rischi in difesa a causa della rapidità degli austriaci, come la traversa presa da Mayulu al settimo minuto. Per venti minuti il Rapid è stato nettamente superiore, anche se la Viola ha avuto le sue occasioni.

Nel secondo tempo il vento cambia a favore della Fiorentina. La squadra si posiziona ancora più alta con Milenkovic e Ranieri che sono stati degli ottimi guardiani del faro. Il tiro debole di Seidl sulla palla persa da Arthur è stata l'ultima occasione per i viennesi. Stanchi dal primo tempo, hanno cominciato ad indietreggiare e farsi avvolgere dal gioco viola, che al minuto 14 della ripresa si porta in vantaggio con Nico. I cambi sia di Beltran che di Duncan hanno portato ulteriore concretezza e agli sgoccioli della partita, Nico raddoppia dagli 11 metri. La Fiorentina è quindi porta a una nuova avventura europea.