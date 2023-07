GAZZETTA, Arthur in campo con autorizzazione Juve

È successo tutto in un giorno per la Fiorentina, sottolinea stamani La Gazzetta dello Sport. La prima giornata viola di Arthur Melo è stata intensa con le visite al Viola Park e le visite mediche prima di aggiungersi al gruppo di Italiano già a partire dal pomeriggio di ieri. Non essendo ancora stato ufficializzato il trasferimento e depositato il contratto in Lega, è servita l’autorizzazione della Juventus, club ancora proprietario del cartellino.

Formula particolare quella del trasferimento con il prestito oneroso (2 milioni abbondanti), diritto di riscatto futuro a 20 milioni, e stipendio pagato dalla Juve. Ma con un bonus importante che la Fiorentina dovrà elargire in caso di 25 presenze stagionali con la maglia viola. A prescindere dai numeri, conta il campo. Lì Arthur dovrà tornare se stesso.