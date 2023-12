CORR.SPORT-STADIO, Nico out, occhi su Laurientè-Grull

FirenzeViola.it

Il Corriere dello Sport - Stadio scrive che pensare di avere Nico Gonzalez per la Supercoppa, in programma con tutta probabilità dopo la metà di gennaio, è pura utopia. Alla luce di un infortunio grave, anche se non gravissimo come aveva temuto qualcuno, la Fiorentina pare pronta ad accelerare sul mercato per arrivare quanto prima a un esterno da mettere a disposizione di Italiano.

Per la Supercoppa, inoltre, mancheranno probabilmente pure Kouame e Nzola, in odore di convocazione per la Coppa d’Africa. L’identikit in cima alla lista dell’area tecnica resta quello di Laurienté del Sassuolo ma nelle ultime ore è tornato in auge anche quello di Grüll, esterno del Rapid Vienna. Il tecnico, a prescindere dai nomi, si aspetta in ogni caso un segnale forte dalla sua società.