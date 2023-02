CORR. SPORT, Jovic e Kouame nei primati di questa UECL

Analizzando ancora nel dettaglio i vari numeri ottenuti fin qui dalla Fiorentina e dai suoi giocatore in Conference League, l'edizione odierna del Corriere dello Sport riporta i primati, in questa edizione della competizione europea, di Jovic e Kouame. Infatti, la squadra gigliata, può vantare il primo posto nelle classifiche cannonieri e nei tiri verso lo specchio con l'attaccante serbo (6 gol su 12 conclusioni) e negli assist, grazie all'ex Genoa (in testa con 5).