CORR. SPORT, Brusca frenata per Vranckx: il punto

Secondo quanto si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, avrebbe subito una brusca frenata la trattativa tra Fiorentina e Wolfsburg per Aster Vranckx. A mettere i bastoni tra le ruote in una trattativa che sembrava ben avviata è stata la squadra tedesca, che dopo aver dato l’impressione di voler portare a termine in tempi rapidi l’affare alle condizioni dettate dal club di Commisso (circa 7 milioni di euro la somma pattuita verbalmente), ha deciso di punto in bianco di cambiare le carte in tavola e di chiedere per il cartellino del belga una cifra attorno al 12 milioni.



Ma le operazioni di mercato della Viola, a meno quattro giorni dalla fine della sessione estiva, restano per il momento bloccate anche sul fronte delle uscite, specie quelle che riguardano i giocatori dal contratto più pesante.

Sul fronte Jovic il manager Ramadani ha iniziato a sondare possibili destinazioni all’estero (solo a titolo definitivo), mentre per ciò che riguarda Amrabat la Fiorentina è in attesa di capire se dal Manchester United arriverà una proposta di prestito con diritto di riscatto, visto che ad oggi i Red Devils hanno fatto intendere di non poter arrivare alla cifra compresa tra i 25 e i 30 milioni richiesta dal club di Commisso.