CORR. FIO., Il commento: "La sostanza prima della forma"

All'interno dell'edizione odierna del Corriere Fiorentino è presente l'opinione in tema Fiorentina a firma di Sandro Picchi. Di seguito un estratto: "Il fatto che la Fiorentina ci sembra che non abbia demeritato i tre punti acciuffati in extremis, perché la partita è stata amministrata in un modo contenuto e corretto e la vittoria non è un regalo, ma il frutto di una prestazione positiva. Il Sassuolo ha giocato anche meglio, ma si sa che nel calcio conta soprattutto il risultato e la squadra di Italiano non ci sembra che abbia rubato niente. La Fiorentina ci sembra che abbia una caratteristica di buon gioco e di buon senso. Non difende male, non costruisce male, non conclude male. Sono complimenti alla rovescia, per modo di dire. Il fatto di principale importanza è semplice e consiste nel giocare senza rinunciare a giocare".