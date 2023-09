CORR. FIO., Ecco M. Lopez. Su di lui c'era ance il Napoli

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nell'edizione odierna del Corriere Fiorentino si parla del nuovo acquisto in casa Viola, Maxime Lopez. Meno muscoli, ma tanta qualità in più. Nel cambio tra Amrabat e Maxime Lopez la Fiorentina perde sicuramente in fisicità ma offre a Italiano un altro regista dal pensiero fino e col piede educato da alternare ad Arthur.. Un calciatore che non spicca per chili e centimetri ma che in mezzo al campo sa farsi rispettare. Merito di un carattere a dir poco deciso, tipico dei marsigliesi.

Vero e proprio pupillo di Rudi Garcia (che non a caso aveva chiesto a De Laurentiis di portarlo a Napoli) da tempo pareva destinato a lasciare la tranquilla Emilia per tornare a respirare atmosfere europee. Certo, la sua esperienza in neroverde non è finita nel migliore dei modi. Nell’ultima giornata infatti (proprio a Napoli) ha rimediato un’espulsione diretta per aver insultato l’arbitro che oltre a far infuriare Dionisi costringerà la Fiorentina a doverne fare a meno per le prossime due giornate. Niente Inter quindi, e niente Atalanta al rientro dopo la sosta. Per Maxime insomma, l’esordio in maglia viola è rimandato al weekend del 24 settembre, quando la banda di Italiano sarà di scena a Udine.