COR.SPORT, Igor-Brighton ci siamo. Ecco cosa comporta

Come riportato dal Corriere dello Sport, siamo alle ore decisive per l'accordo tra Igor e Brighton. Le proposte del club inglese hanno infatti accontentato le richieste di Rocco Commisso. Il club di Roberto De Zerbi ha scavalcato il Fulham e si trova ad un passo dall'ex Spal. Il Fulham non è riuscita ad andare oltre i contatti e offerte piuttosto timide. Adesso mancano i dettagli, i classici bonus per arrivare a 13 milioni o qualcosa di più, e poi sarà fatta per Igor al Brighton.

Con la partenza del brasiliano è difficile immaginare che Martinez Quarta, sebbene sia poco convinto dato il poco spazio che gli è stato concesso, possa partire. L'argentino piace in Spagna ma il club Viola non ha ricevuto offerte da 12-13 milioni che potrebbero convincere Commisso a lasciarlo partire.

Altra conseguenza della partenza di Igor è l'accelerata della Fiorentina su Ethan Ampadu. Le qualità del difensore sono: personalità, buon piede, attitudine all’impostazione, capacità nella marcatura. Nonostante ciò, i Viola però non tolgono dal mirino Anthony Rouault, francese del Tolosa, e Dimitrios Nikolaou.