COR.SPORT , Con la Roma un esame da non fallire

Come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, la sfida di stasera contro la Roma vale tantissimo per la Fiorentina e il suo allenatore Vincenzo Italiano. Nel giorno del suo 46' compleanno infatti il tecnico viola vuole farsi un regalo: vincere e andare in solitaria al quarto posto. Per fare il definitivo salto di qualità la Fiorentina ha bisogno di tornare a vincere contro una grande. Nei confronti contro le big del campionato, tranne a Napoli i viola sono un po' mancati.

Oggi contro la Roma un altro test, l'ultimo del girone d'andata, da non fallire. In casa viola potrebbero pesare i 120 minuti giocati mercoledì sera contro il Parma in Coppa Italia, ma Italiano ha fiducia in tutto il gruppo squadra, come ha sempre dimostrato da quando è a Firenze.