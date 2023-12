COR.SPORT, Beste, priorità di gennaio. Difficile Laurienté

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

L'esterno d’attacco è la priorità della dirigenza viola per il mercato di gennaio e il nome di Jan Nicklas-Beste è quello più gettonato, scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. Il mancino dell’Heidenheim, riporta il quotidiano, ha tutte le caratteristiche che cerca la Fiorentina: futuribile (‘99, ndr), col senso del gol (già cinque reti e otto assist in Germania) e una valutazione non eccessiva, attorno ai 15 milioni di euro. In secondo piano invece Laurienté, difficile come operazione vista la classifica del Sassuolo ma anche il prezzo (25 milioni).

Poi c’è la questione terzino destro, dove la società vuole trovare un’alternativa a Kayode dato che Dodò non sarà al 100% prima di qualche mese. I nomi su cui stanno lavorando gli uomini mercato viola sono Mazzocchi della Salernitana e Faraoni del Verona, sui quali tuttavia sta scrutando con grande attenzione anche il Napoli, che ha già fatto un’offerta per il primo - si legge sul Corriere -.