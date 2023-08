COR.FIO, Tra impegni e mercato, il programma della Fiorentina

L'edizione odierna de' Il Corriere Fiorentino, dedica un articolo ai prossimi impegni della Fiorentina. Oggi la squadra si recherà al Viola Park per preparare il primo, decisivo tour de force della stagione. Sabato, alle 20.45, ci sarà l'esordio in campionato a Marassi contro l'ex Alberto Gilardino. Cinque giorni più tardi, la squadra di Vincenzo Italiano giocherà i playoff di Conference per poi ospitare il Lecce. Dal 19 agosto al 3 settembre: 15 giorni, e 5 partite. Arthur è l'aspetto più incoraggiante venuto fuori dalle amichevoli.

Voluto dall’allenatore, il brasiliano ha già preso possesso della squadra e, anche se ovviamente deve ancora entrare a pieno nei meccanismi di Italiano. Tutte le priorità sono state centrate: portiere, due punte e regista. Le partite estive, però, hanno dimostrato come la Fiorentina avesse portato con sé i vecchi difetti: difficoltà a far gol, ed errori individuali in fase difensiva. Mentre la società cercherà di completare il mercato, Vincenzo Italiano cercherà di coprire quei difetti. Ad oggi, Marcos Senesi, Vicor Nelsson e Murillo, restano i primi della lista.