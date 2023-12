COR.FIO., Servirà un girone di ritorno diverso contro le big

FirenzeViola.it

Nonostante la maglia con il 46 firmata da tutti i giocatori, il vero regalo che ieri la Fiorentina ha fatto a Vincenzo Italiano nel giorno del suo compleanno glielo ha impacchettato Martinez Quarta al minuto 65, trovando il gol del pareggio in una gara che stava prendendo contorni di quelle già viste. Un invenzione, quella del Chino incursore, che ha fruttato molto in questo avvio di stagione, dato che l'argentino ha già segnato cinque reti (3 in campionato e 2 in Conference).

Quando siamo quasi arrivati al giro di boa e dopo aver giocato contro tutte le big è tempo di bilanci e, visti i precedenti, si può dire che se la Fiorentina vorrà fare un girone di ritorno in cui puntare ancora più in alto servirà un rendimento diverso proprio contro le big. Le vittorie ottenute sono state due - importantissime - contro Atalanta e Napoli. Le altre, escluso il pareggio di ieri sera, la Fiorentina le ha perse tutte e con un unico denominatore comune: il non riuscire a segnare. Lo scrive stamani il Corriere Fiorentino.