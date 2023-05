COR. FIO., Notte da sogno, Italiano punta sui fedelissimi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

A poche ore da Fiorentina-Basilea, anche il Corriere Fiorentino sottolinea l'importanza della gara di stasera ed in generale delle prossime settimane per i viola: "È la notte dei sogni. La Fiorentina stasera, spinta dalla sua gente, inaugurerà un filotto di partite che possono dare un senso compiuto alla stagione, ma anche alla sua storia: si comincia con il Basilea dentro il Franchi, si chiude il 24 maggio all’Olimpico con l’Inter. Per il momento fermiamoci qui".

Il calendario della Fiorentina è intasato anche a maggio, ma i due match con il Basilea e la finale di Coppa Italia contro l'Inter (24 maggio) rappresentano chiaramente la priorità. Le coppe sono al centro dei pensieri di tutti a Firenze- Vincere stasera e farlo bene avrebbe un doppio significato: allungare le mani sulla seconda finale stagionale, come nel ‘61, la bellezza di sessantadue anni fa (allora Coppe delle Coppe e Coppa Italia), ma anche regalarsi entusiasmo e una bella spinta per questo maggio da vivere a rotta di collo-. Per questo Italiano sceglierà la miglior formazione possibile, col recupero di Pietro Terracciano (out dalla rifinitura per qualche linea di febbre) ed il rientro dal primo minuto di Arthur Cabral.