COR. FIO., Kayode verso il recupero per Milano. Beltran...

La Fiorentina è tornata a lavorare ieri al Viola Park, proiettandosi al match sabato sera a San Siro la vedrà opposta al Milan. Come sottolinea oggi il Corriere Fiorentino, si è rivisto in gruppo Michael Kayode e sembra avviarsi almeno verso la convocazione. Qualche dubbio in più, invece, è su Lucas Beltran. La settimana scorsa ha lavorato sempre a parte, ieri però in gruppo ha mostrato segnali importanti - si legge - e il recupero per sabato sembra possibile.