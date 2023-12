COR.FI., Italiano ricorre al 4-2-4 ma la risolve un difensore

FirenzeViola.it

La Fiorentina vince il proprio girone e tornerà in campo europeo non prima del 7 di marzo, evitandosi un turno in più di spareggio. Il guaio, scrive il Corriere Fiorentino, è che Italiano torna da Budapest avendo perso il suo uomo migliore Nico Gonzalez, uscito in barella per un infortunio muscolare. Soltanto un esito positivo degli esami strumentali potrebbe cancellare tristezza e preoccupazione.

Alla Groupama Arena Italiano ha presentato una Fiorentina si profondamente diversa rispetto a quella di Roma ma non completamente rivoluzionata e con diversi cambi che però continuano a non incidere quanto dovrebbero. Una serata che sembrava tranquilla, nella quale bastava controllare lo 0-0 e portare a Firenze il punto mancante, si è di colpo complicata con il gol magiaro segnato ad inizio della seconda frazione di gioco. Italiano a quel punto è stato costretto a ricorrere a tutto il suo arsenale d'attacco: dentro Kouame e Nzola assieme a Ikone e Beltran in un 4-2-4 in cui i mediani sono stati Lopez e Barak. Alla fine però a risolverla è stato anche questa volta un difensore, nello specifico Luca Ranieri che, con tre gol segnati nel girone, porta molto di questa qualificazione.