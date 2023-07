GORI, Non vuole scendere in C. Rifiutati Arezzo e Catania

FirenzeViola.it

L'edizione odierna de' La Nazione dedica un articolo anche al rientro dei due giovani Giovanni Corradini e Gabriele Gori al Viola Park. I due fanno parte del folto gruppo degli esuberi. Sul primo si sta muovendo il Pisa, su consiglio di Aquilani. Sul secondo (reduce dal prestito alla Reggina, con 3 gol segnati) si sono mosse diverse squadre tra cui Arezzo e Catania. Il calciatore però non è intenzionato a scendere in Serie C e per lui si cerca un'altra chance in Serie B.