GONZALEZ, Se non segna, la Viola soffre: e domani...

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio viene proposto questa mattina un focus su Nicolas Gonzalez, destinato a tornare dal 1' contro il Bologna dopo la panchina di Leskovac: l'attaccante vuol provare ad essere il trascinatore della Fiorentina, sconfitta nelle ultime tre partite di fila in campionato, e che questo sia accaduto perché l’argentino il suo ultimo gol l’ha segnato nella trasferta di Napoli ad occhio e croce non è un caso: nessun gol di Nico, nessun gol della squadra viola da allora. Il nesso c’è sicuro. Specie considerando che sono 5 le reti finora del numero 10 sempre in campionato, alla media di una ogni 144’, che era media di una ogni 90’ prima del terzetto di gare senza incidere.

Ecco perché Vincenzo Italiano l’ha fatto riposare giovedì sera, con il Bologna alle porte, per averlo fresco e pronto a invertire la tendenza: e sa, il tecnico siciliano, che se Gonzalez ci riesce ha buone/ottime possibilità di riuscirci anche la Fiorentina in una partita che rappresenta il primo bivio di una stagione da altre potenziali 60 partite come l’anno scorso.