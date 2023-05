GIOVANI, Krastev-Lucchesi un lusso per la Primavera

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Come scritto da La Nazione alle spalle dei difensori di Italiano stanno crescendo loro, i ragazzi terribili di Aquilani. Quelli che con ogni probabilità si giocheranno anche lo Scudetto di categoria. L’esterno Michael Kayode è pure in odore di esordio in prima squadra. L’ex Gozzano ha già collezionato nove panchine, non ultima quella di Salerno. Italiano lo tiene in considerazione e chissà che da qui alla fine, viste anche le tante partite da giocare, possa trovare il suo spazio con i grandi. Occhi puntati poi sulla coppia centrale. Krastev-Lucchesi per la categoria Primavera è un lusso. Il bulgaro classe 2003 (con un passato da centrocampista ma ormai trasformato in difensore da Aquilani) ha già esordito da titolare con la nazionale maggiore.