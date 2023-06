FRANCHI, Quante emozioni: finale amaro per i 32mila

Più di 30mila tifosi a riempire il Franchi, nonostante la Fiorentina giochi a più di mille chilometri di distanza. Il Corriere Fiorentino racconta stamani sulle sue pagine la grande testimonianza di amore del popolo viola, che è accorso in massa a Campo di Marte per unirsi nella speranza di festeggiare una serata magica. Tanti cori ed incitamenti da stadio, come se la partita fosse lì: "Non è come essere a Praga — racconta un tifoso al Corriere— ma forse è ancora meglio che essere a Praga. Non si era mai visto uno stadio Franchi pieno per seguire la partita della Fiorentina sul maxi schermo".

Sul Corriere anche il racconto dell'evento: dal dj set iniziale, ai quattro maxischermi, tre posizionati sotto la Fiesole. Poi la partita, la sofferenza, lo spettacolo di luci a fine primo tempo e l'epilogo sportivamente tragico per una serata comunque da ricordare.