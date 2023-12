FRANCHI, La posizione della Fiorentina e del Comune

FirenzeViola.it

L'edizione odierna de La Nazione parla anche delle volontà della Fiorentina in merito allo stadio Franchi. Niente Castellani, no al Padovani (anzi, ni, ma solo come extrema ratio), figuriamoci poi l’ipotesi di traslocare a Modena o a Cesena. La società viola vuole assolutamente restare al Franchi ma serve una proroga alla quale sta lavorando anche il sindaco Nardella, che in rappresentanza del Comune ha chiesto un intervento legislativo per far slittare la scadenza dei lavori oltre al 2026. Le parti si sentono e si mandano messaggi in codice.

La Fiorentina attende l’invio della famosa letterina, mentre il Comune sta cercando di capire se i 55 milioni potrebbero arrivare attraverso un mutuo con l’avallo del Credito Sportivo. La partita a scacchi continua, ma il tempo stringe. E se non si trova una soluzione rapida rischiano tutti di restare con il cerino in mano.