FRANCHI, Cosa spera la Fiorentina durante il restyling

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

La Nazione oggi in edicola dedica un focus anche alla ristrutturazione del Franchi, parlando delle volontà della Fiorentina per il periodo in cui lo stadio dovrà subire i lavori, ovviamente in attesa dello sviluppo sulla tranche dei fondi del Pnrr: la speranza viola è quella di poter giocare a Firenze buona parte dei campionati ‘in esilio’, contando sul fatto che i lavori strutturali più rilevanti possano essere eseguito da giugno a settembre-ottobre.

Una prospettiva accettabile sarebbe quella di disputare 5-6 partite in campo esterno, non 38, come hanno fatto altri club durante la ristrutturazione dei loro impianti sportivi (club come Atalanta, Udinese, Spezia, Cremonese). Anche di questo parleranno Commisso e il sindaco Nardella a strettissimo giro di posta.