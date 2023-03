FRANCHI, Attese 15mila persone, in 300 dalla Turchia

Non sarà il pubblico delle grandi occasioni quello di oggi al Franchi per Fiorentina-Sivasspor. Come riporta La Nazione, a martedì sera i biglietti venduti erano 13mila, ma col passare delle ore saranno attese stasera circa 15mila persone di fede viola. Dalla Turchia ci si aspetta invece circa 300 tifosi ospiti. Da sottolineare che rimarrà chiusa la Curva Ferrovia.