FRANCHI, Abbonamenti di lusso: Under 14 senza sconti

"Novecento euro per un parterre di maratona coperto per un ragazzino Under 14 che l’anno scorso ne pagava 250, diventano duri da digerire, anche se la fede non si discute". La Nazione approfondisce i rincari degli abbonamenti per la prossima stagione raccogliendo i pareri di alcuni tifosi. Tanti sono in difficoltà, soprattutto le famiglie abituate ad andare insieme allo stadio che adesso vedono impennarsi i costi.

Il mancato sconto per gli Under 14 è il tema che tiene più banco tra i tifosi, che sui social si sono lamentati per i costi: «Non capisco perché la Fiorentina abbia tolto l’abbonamento ridotto per i bambini nei settori più richiesti come la Fiesole. Loro sono i tifosi di domani. Molte famiglie, se le cose rimarranno così, dovranno rinunciare a trascorrere le loro giornate insieme allo stadio". Dice Luca Moraldi, presidente di un Viola Club.

Per questo e per le limitazioni dovute ai futuri lavori al Franchi (non sono disponibili gli abbonamenti per la Ferrovia e per parte della Maratona), la prevendita prosegue a rilento rispetto all'anno scorso, dove in questo periodo avevamo già toccato quota 10mila. Quest'anno siamo comunque a più di 6.500, una buona risposta date le tante polemiche degli scorsi giorni.