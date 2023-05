FORMAZIONE, Ballottaggio in difesa e rebus Cabral

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

A poco più di quarantotto ore da Basilea-Fiorentina, il Corriere Fiorentino fa il punto sui dubbi per la formazione viola: il primo riguarda Arthur Cabral, out con l'Udinese per via di un problema al piede. Difficile capire se il brasiliano, che comunque stringerà i denti, sarà completamente recuperato.

Per il resto, spazio ai titolarissimi come Dodò Mandragora, Amrabat, Nico Gonzalez, Bonaventura e Ikonè, anche se l'ottima prova di Gaetano Castrovilli può aver messo in crisi Italiano. Dietro invece l'unico vero doppio ballottaggio: Milenkovic, Quarta, Igor e Ranieri sono tutti in corsa per due posti.