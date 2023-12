FIORENTINA, Che sofferenza senza Nico e Jack

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Nel suo editoriale sulle colonne del Corriere Fiorentino, Ernesto Poesio fa il punto sulla prestazione della Fiorentina nella sfida di ieri pomeriggio contro il Verona. Da un super Terracciano, che prima causa un rigore dopo un minuto e poi si riscatta parando il penalty e salvando più volte la porta viola, al gol di Beltran che regala tre punti d'oro alla formazione di Italiano. Raramente la Fiorentina è stata in difficoltà come contro il Verona e a dimostrarlo ci sono i anche i numeri. Gli scaligeri battono i viola nelle statistiche dei tiri totali, 19 a 5, dei tiri nello specchio, 7 a 3, e dei corner, 6 a 1.

I viola infatti, gol di Nzola annullato per tocco di mano a parte, non si sono quasi mai fatti vedere dalle parti di Montipò fino al tiro in acrobazia di Mandragora. La Fiorentina comunque al momento è a solo un punto dal quarto posto. Per puntare davvero all'Europa che conta però è necessario che la società faccia degli acquisti mirati nel mercato di gennaio. Ieri pomeriggio le assenze di Bonaventura, Nico Gonzalez e nel primo tempo di Arthur hanno dimostrato quanto senza questi tre giocatori di livello la squadra vada in sofferenza.