ESTERNI, Non solo Nico, ora i gol di Kouame e Brekalo

Come scritto da La Gazzetta dello Sport Italiano ha in rosa cinque attaccanti esterni a cui affidare la pericolosità offensiva del suo gioco, ma ad ora nella fiorentina soltanto Gonzalez sta facendo davvero la differenza con undici presenze e sei gol in Serie A. Gli altri, in quattro, hanno messo a segno appena due centri complessivi: Brekalo nella vittoria a Napoli e Kouame contro l’Atalanta, mentre in campionato sono ancora a zero Ikoné e Sottil. L’allenatore cerca una svolta e nuove strategie, indispensabili per aggirare anche un altro ostacolo: la difficoltà dei due centravanti, Nzola e Beltran, che non stanno trovando concretezza.