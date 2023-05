ESTERNI, Italiano adesso può contare sui loro gol

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Come scritto da La Repubblica (Firenze) musica per le orecchie di mister Vincenzo Italiano arriva dagli attaccanti esterni. Gonzalez e Ikoné, soprattutto. La Fiorentina sta trovando quei gol che spesso le sono mancati specie nella prima parte di stagione. Gonzalez è incontenibile nello stacco aereo, Ikoné potenzialmente potrebbe spaccare in due ogni partita, Sottil è in crescita, così come Brekalo mentre Saponara è il giocatore che Italiano vorrebbe in ogni sua squadra. Grazie anche alle catene, specie quella di destra completata da uno scatenato Dodò, i viola adesso possono finalmente sorridere.