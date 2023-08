DALL'ARGENTINA, Obiettivo Valentini: centrale del Boca

© foto di pietro.lazzerini

Nicolas Valentini è il nuovo obiettivo per la difesa viola secondo TNT Sport in Argentina. Il centrale mancino classe 2001 è stato seguito da scout viola nella partita di Libertadores contro il Nacional e i media argentini assicurano che Burdisso e i dirigenti della Fiorentina siano molto interessati al calciatore.

Valentini ha una clausola da 10 milioni che però in questa ultima fase del calciomercato è stata alzata a 14, e un accordo col Boca fino a dicembre del 2024. Secondo TNT, il centrale viene considerato come un ottimo sostituto per Martinez Quarta, sempre più vicino al Real Betis. Da ricordare che il calciatore ha anche il passaporto italiano e dunque non varrebbe come extracomunitario. Inoltre, essendo nato nel 2001, potrebbe essere inserito agilmente nelle liste senza dovergli fare ulteriore spazio.