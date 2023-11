CORR.SPORT-STADIO, Per Jack è pronto il rinnovo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Il Corriere dello Sport - Stadio celebra il momento di Jack Bonaventura, indispensabile per Vincenzo Italiano e ora anche per Luciano Spalletti. Archiviata la Nazionale, con la quale giocherà probabilmente dal 1' contro la Macedonia del Nord, sarà poi tempo di rigettarsi con la testa sul campionato, dove la Fiorentina è attesa da una serie di partite molto delicate tra cui quella a San Siro contro il Milan, più di un pezzo di cuore per il classe ’89.

In società nel frattempo nessuno vuole farsi cogliere impreparato sul futuro di Jack, che dopo aver esteso il suo contratto lo scorso gennaio fino al prossimo giugno (con opzione fino al 2025 a favore del club) è già pronto a rinnovare una seconda volta con la Fiorentina. Entro dicembre dovrebbero essere già mossi i passi per il rinnovo almeno di un altro anno.