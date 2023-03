COR.SPORT, Biraghi, una prodezza che sa di pace

"Forse serve una magia per far decollare davvero il rapporto fra Biraghi e Firenze". Lo scrive la Nazione, riferendosi allo splendido gol segnato da Cristiano Biraghi contro l'Hellas Verona, una punizione calciata furbescamente da oltre 55 metri che ha sorpreso tutti e siglato il 3-0 della Fiorentina. Rete celebrata sui social dalla società viola e non solo, che ha scomodato paragoni illustri e che potrebbe sancire una nuova pagina nel rapporto difficile tra il capitano e la piazza, sempre pronta a criticarlo per prestazioni e atteggiamento.

A dir la verità anche in occasione del capolavoro del Bentegodi qualche critica dai tifosi è arrivata per l'esultanza polemica, con la Nazione che però sottolinea come il gesto del dito portato all'orecchio fosse una provocazione per i tifosi dell'Hellas e non per i propri. Si riparte dal gioiello del Bentegodi quindi tra Biraghi e Fiorentina, un rapporto non facile che ad oggi dovrebbe finire nel 2024 (data della scadenza di un contratto che dovrà essere ridiscusso, col difensore che non ha mai nascosto di pensare a chiudere la carriera in riva all'Arno).