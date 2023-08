COR. FIO, Parisi, Sabiri e Beltran: tocca a loro

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come scritto dal Corriere Fiorentino la ripartenza europea della Fiorentina passa dall’Austria, da Vienna, e da una doppia sfida al Rapid nella quale Italiano tornerà a fare i conti con il turnover. Esordienti in maglia viola, profili arrivati dal mercato e per questo vogliosi di mettersi in mostra nel primo appuntamento europeo dell’anno. Dalla porta a tutti gli altri reparti sono molte le frecce dell’arco di Italiano, quasi tutte alla prima esperienza fiorentina e per questo attesissime dai tifosi. Anche perché se tra i pali Christensen dovrà ancora lasciar spazio a Terracciano, davanti nel ballottaggio per mere ragioni di esperienza, da Parisi a Sabiri passando per Infantino e Beltran sono in tanti ad aver (legittime) speranze di scendere in campo dall’inizio.

Il numero 9 arrivato dal River Plate resta il principale motivo di curiosità in vista della gara di domani sera a Vienna. A sinistra per esempio l’alternanza tra Biraghi e Parisi è appena all’inizio, così come a destra dove Dodò tornerà titolare a scapito di Kayode, ma pure Infantino è un’alternativa che l’allenatore terrà presente, se non proprio dall’inizio almeno a partita in corso. Intanto tra le buone notizie c’è anche quella del rientro in gruppo di Ikonè, esterno destinato ad incrementare le scelte offensive. Se sulla carta pare complicato fare a meno di un riferimento come Nico, in gol all’esordio, il francese può rappresentare un’opzione in più rispetto a Sottil e a Sabiri, a sua volta tra i più apprezzati nel precampionato nonostante l’adattamento sulla sinistra. Servirà invece più pazienza per il difensore Mina ancora alla ricerca della migliore condizione,