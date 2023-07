CONFERENCE, Viola, vale gioie e una ventina di milioni

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

C'è tanta voglia di riprovarci, ribadisce Tuttosport in merito alla Fiorentina di nuovo in Europa, dopo la tanto attesa sentenza sulla Juventus. La Conference è una competizione lunga, faticosa, estenuante ma pure in grado di regalare gioie e soddisfazioni oltre ad una ventina di milioni di euro di introiti e ad una preziosa visibilità internazionale, scrive il quotidiano.

Per ora, negli ambienti viola ci si è limitati ad accogliere il verdetto dell'UEFA con comprensibile soddisfazione, ma finalmente la lunga e per molti versi snervante attesa si è conclusa. La testa ora si proietta ai playoff, in programma 24 e 31 agosto, con i sorteggi che avverranno lunedì 7. D'ora in poi, arrivata da Nyon con inspiegabile ritardo la sentenza, scatterà la preparazione anche per l’impegno europeo, con la Fiorentina vuole replicare il cammino dello scorso anno, magari con finale diverso.