CHRISTENSEN, Deve dimostrare le sue qualità. Beltran...

La Fiorentina ha cambiato marcia sul mercato, dando negli ultimi giorni una forte accelerata. Il primo colpo messo a segno è quello di Oliver Crhistensen, portiere dell'Herta Berlino che arriverà a Firenze entro 48 ore per sostenere le visite mediche. La cifra che ha messo d'accordo Fiorentina e il club tedesco è di sei milioni, cinque di base fissa e uno di bonus. Adesso il portiere danese dovrà dimostrare le sue abilità anche in Italia e dovrà guidare da dietro la squadra con la stessa disinvoltura che lo ha caratterizzato in Germania. Nonostante la retrocessione della sua squadra le sue qualità non sono in discussione.

La Fiorentina, insieme a Christensen, sta concludendo anche l'affare per Beltran, attaccante del River Plate da tempo nel mirino viola. L'operazione potrebbe concludersi già nella seconda metà della settimana. Sulle sue tracce è forte anche il Benfica, ma nelle ultime ore il club porteghese ha preferito virare su altri giocatori. Il River Plate chiede 25 milioni; per abbassare il costo una delle chiavi potrebbe essere il ritorno in Argentina di Martinez Quarta che però dovrebbe portare un altro acquisto in difesa. In cima alla lista resta comunque M'Bala Nzola, anche se il suo arrivo significherebbe un'uscita di uno dei due attaccanti (Cabral o Jovic).