CHIESA, Il rinnovo tiene ansia la Juventus: vuole aspettare

In casa Juventus tiene banco anche il futuro di Federico Chiesa. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport il numero 7 continua infatti a prendere tempo sul rinnovo, perché prima di tutto vuole capire il futuro della guida tecnica e del club. Non ne fa, quindi, una questione economica: al momento preferisce aspettare prima di legarsi ancora a lungo alla Juventus. L'accordo attuale dell'ex Fiorentina scadrà nel 2025, per questo la Juventus vorrebbe fargli rinnovare il contratto per almeno un'altra stagione.

Quella del rinnovo di un solo anno è una doppia forma di tutela, la prima è per sventare una possibile cessione a prezzi inferiori in estate, quando sono previste nuove offerte dai club di Premier League. Un rinnovo fino al 2026 permetterebbe anche al ragazzo di pensare bene al suo futuro e valutare così un rinnovo più lungo con la Juventus.