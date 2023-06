CHIESA, Chiede 8 milioni per rinnovare con la Juventus

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riporta la Gazzetta dello Sport cala il gelo tra la Juventus e Federico Chiesa. A fare da peso sulla bilancia non solo la stagione difficile dell’esterno ex Fiorentina, ma anche le richieste avanzate da Fali Ramadani, agente del giocatore, per il rinnovo con i bianconeri. L’accordo tra Chiesa e il club scadrà nel 2025 e per prolungare il procuratore ha chiesto per il suo assistito 8 milioni a stagione (attualmente ne guadagna 5). Una cifra che la Juventus non può dare al giocatore, ritenendola oltremodo eccessiva.