CASTRO, Urge soluzione. Sullo sfondo un club italiano

Dopo il mancato passaggio in Inghilterra, in casa Fiorentina continua a tenere banco il futuro di Gaetano Castrovilli. Come riportato dall'edizione odierna de La Nazione, serve trovare una soluzione che possa accontentare entrambe le parti. Quindi, conferma (con rinnovo) o cessione. Sullo sfondo, al momento, sembrerebbe esserci solo la Lazio. Attenzione però, scrive il quotidiano, ai movimenti dal campionato spagnolo, dove evidentemente il 10 viola ha buoni estimatori.