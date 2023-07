CAMBIASO, Derby col Bologna per il terzino della Juve

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

C’è un vero e proprio derby dell’Appennino per quel che riguarda Andrea Cambiaso, il laterale duttile che Thiago Motta rivorrebbe con sé a Bologna dopo averci lavorato (bene) per un anno: come spiega stamani La Gazzetta dello Sport, anche la Fiorentina è interessata all’ex Genoa di proprietà della Juventus (che cerca Parisi) ed è certo che se il giocatore dovesse finire proprio in viola, Thiago non la prenderebbe benissimo.

Il Bologna ci lavora sottotraccia, sempre in attesa delle decisioni che Giuntoli prenderà in accordo col tecnico della Juve Allegri, che vorrebbe valutarlo in ritiro coi bianconeri per poi prendere una decisione definitiva.