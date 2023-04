CABRAL, Con la Cremonese per sfatare l'ultimo tabù

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Ad Arthur Cabral manca un solo tabù da sfatare con la maglia della Fiorentina. Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il brasiliano non ha mai fatto gol in Coppa Italia, né in questa stagione in cui la Fiorentina ha affrontato la Sampdoria e il Torino, né la scorsa quando le avversarie erano state l’Atalanta e la Juventus. Questo per via anche dei pochi minuti ottenuti fin qui nella competizione. Ma questa sera Cabral è chiamato nuovamente a fare la differenza. Dà la caccia al suo tredicesimo gol stagionale e tutta Firenze fa il tifo per lui.