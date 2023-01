BREKALO, A Firenze solo se a titolo definitivo

L'obiettivo della Fiorentina Brekalo ha preso tempo, lasciando in sospeso una trattativa con il Monza. Poi, in ogni caso, l’ex granata ha voluto mettere in chiaro, anche con la Fiorentina, le cose sul suo futuro: il sì al ritorno in Italia è una certezza, ma la formula del prestito non lo convince. In altre parole, l’esterno offensivo, vuole staccarsi definitivamente dal Wolfsburg e dunque, i dirigenti viola (o, nel caso, quelli del Monza) dovranno presentarsi in Germania con una proposta d’acquisto a titolo definitivo. Resta viva l’alternativa di Boga. A riportarlo è La Nazione.