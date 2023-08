BONUCCI, Incontra Pradè, ma l'offerta è dell'Union

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato da La Gazzetta dello Sport Leonardo Bonucci e Daniele Pradé si sono fatti pizzicare ieri in un noto ristorante sulla spiaggia a Forte dei Marmi, dove il difensore è solito rilassarsi in vacanza. Bonucci non vive una situazione semplice alla Juve. Si allena da solo, lontano dai compagni e ha già reso nota al club bianconero la volontà di ricorrere al collegio arbitrale: vuole il reintegro, ma è normale ascoltare altri pretendenti. Come l’Ajax o l’Union Berlino, che fa la Champions e ha offerto un ingaggio da 2 milioni lordi. E chissà, magari i viola, anche se da Firenze si sono affrettati a smentire.

"Oggi ero a pranzo a Forte dei Marmi con la mia famiglia e tra le tante persone ho incontrato anche Leonardo Bonucci. L’incontro è stato assolutamente casuale e non c’è nessuna trattativa in ballo", si è affrettato poi a dire Pradé. Anche perché la piazza viola non guarda certo di buon occhio Bonucci e il suo passato alla Juve.