BOLOGNA, Viola ci riproverà per Orsolini. Con Kouamé...

Arthur non vede l’ora di abbracciare Firenze e nelle prossime ore la Fiorentina dovrebbe avere l’ok definitivo per il suo arrivo, riferisce La Nazione sulle sue pagine di oggi. Un'operazione che, se si chiuderà (come previsto) in tempi brevi, non coinciderà con l’addio di Sofyan Amrabat. La Fiorentina attende ancora la prima vera proposta d’acquisto da parte di Manchester United e club arabi: la sensazione è che non si arriverà ai 30 milioni richiesti dai viola, ma che si possa concludere sui 25, supportati da bonus non ingombranti.

Intanto, scrive il quotidiano, la Fiorentina mantiene vivi i rapporti col Bologna, perché qualora saltasse l’affare Dominguez (per l’arrivo di Arthur), ci riproverà comunque per Orsolini. Mentre resta possibile l’ipotesi che uno tra Kouamé e Terzic sia dirottato in Emilia.