BELTRAN, Prima l'assoluta certezza, poi la furia viola

© foto di pietro.lazzerini

L'edizione odierna de La Nazione prova a ricostruire quella che è stata una giornata a dir poco rovente sul fronte Beltran. La Fiorentina fino alla mattinata di ieri era assolutamente sicura di avere in pugno l’attaccante del River Plate. Poi il brusco inserimento della Roma che ha portato alla furia viola, con il dg Barone che ha avuto un'accesa lite con un dirigente giallorosso via telefono. Alla fine dei conti però, Beltran, ha optato per Firenze, e in giornata è atteso nel capoluogo toscano.