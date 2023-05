BASILEA, A Firenze per fare meglio quanto fatto da Salah

La serata del Franchi sarà storica anche per il Basilea: i rossoblù inseguono una finale che sarebbe la prima europea per una squadra svizzera. Nonostante un'annata storta in campionato, Vogel ed i suoi sono ad un passo da un record invidiabile. Passare il turno significherebbe fare meglio di tutte le altre connazionali, anche del Basilea versione 2012/13, quello con giocatori del calibro di Mohamed Salah, Frei, Streller ed Elneny, arrivato fino alle semifinali di Europa League, poi perse contro il Chelsea futuro campione.

Il Basilea è a Firenze per fare quindi la storia e per superare quanto fatto da Momo Salah, indimenticato ex di entrambe le squadre. I rossoblù arrivano all'appuntamento di stasera dopo un percorso incidentato ma vincente: "Rimonta ai play off contro il Trabzonspor dopo l’1-0 dell’andata, vittoria ai rigori negli ottavi contro lo Slovan Bratislava dopo essere stati sotto di due gol, rimonta e vittoria ai supplementari a Nizza ai quarti". Scrive la Repubblica (edizione fiorentina).